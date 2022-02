Zirkzee doorprikt paars-witte droom: "Eigenlijk wou ik dit seizoen al in de Bundesliga voetballen"

RSC Anderlecht huurt Joshua Zirkzee van Bayern München. Het lijkt onbegonnen werk voor Peter Verbeke om de Nederlander definitief naar Brussel te halen. Zelf laat de spits het achterste van zijn tong niet zien. Of toch wel?

RSC Anderlecht bedong géén aankoopoptie, terwijl Bayern München zinnens lijkt om Joshua Zirkzee deze zomer definitief van de hand te doen. Enig probleem: paars-wit heeft geen acht miljoen euro in de schuif liggen om Der Rekordmeister te overtuigen.

“Het is een keuze van Bayern geweest om geen aankoopoptie op te nemen in de deal”, aldus Zirkzee bij Humo. “Voor mij maakte het eigenlijk niet uit. Ik wil een goed seizoen draaien en volgend seizoen keer ik terug naar Duitsland. Dan zien we verder wel.”

Het is een keuze van Bayern München geweest om geen aankoopoptie op te nemen in de deal met RSC Anderlecht

Met andere woorden: Zirkzee lijkt niet geneigd om langer dan nodig in de Jupiler Pro League te blijven. “Ik moet eerlijk toegeven dat het mijn bedoeling was om ook dit seizoen voor een club in de Bundesliga te voetballen. Maar na mijn gesprek met Vincent Kompany lag mijn focus helemaal bij Anderlecht.”