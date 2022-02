Antwerp laat aanvaller nog vertrekken (als ze eruit geraken met Chinese club)

Antwerp heeft zich wat vergist bij de huur van Nana Ampomah van Fortuna Düsseldorf. De 26-jarige winger kwam dit seizoen nog niet in actie voor The Great Old en heeft een andere oplossing gevonden.

Volgens GvA kan de Ghanees een contract van twee jaar tekenen bij het Chinese Wuhan FC. Maar er moet wel nog een akkoord gevonden worden met zowel Antwerp als Düsseldorf. Ampomah zelf zou alvast geïnteresseerd zijn en de stap willen zetten. Ampomah werd voor twee jaar gehuurd. Vorig seizoen kwam hij wel 24 matchen in alle competities in actie voor Antwerp, maar kon hij slechts één keer scoren en één assist geven. Door de vele wingers die ze op de Bosuil rondlopen hebben, is hij nu overbodig geworden.