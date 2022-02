OFFICIEEL: KV Kortrijk heeft tweede zomeraanwinst te pakken

Onlangs legde KV Kortrijk met doelman Tom Vandenberghe zijn eerste zomeraanwinst vast. Dinsdag maakten de Kerels hun tweede aanwinst bekend. Met Youssef Challouk ging Kortrijk daarvoor weer shoppen bij KMSK Deinze.

Youssef Challuk (26) ondertekende een contract voor vier seizoenen bij KV Kortrijk. De 26-jarige flankaanvaller beschikt over een grote actieradius en prima vista. Bij KMSK Deinze is Challouk een vaste waarde: in zeventien wedstrijden was onze landgenoot tot dusver goed voor drie doelpunten en zeven assists.

Challouk speelt sinds 2017 voor Deinze, eerder was hij aan de slag bij Heist en Rupel Boom.