Cruciale duels voor Genk en KV Mechelen: "Als we top zijn maken we een kans"

Vanavond staan Racing Genk en KV Mechelen oog in oog met elkaar. Ook volgend weekend staat voor beide ploegen een cruciaal duel op de agenda.

Genk en KV Mechelen kunnen deze week een belangrijke stap in de richting van de Champions Play-Offs zetten. Beide ploegen staan vanavond tegenover elkaar.

Genk trekt zondag nog naar Anderlecht, KV Mechelen speelt bij Antwerp. Deze week kan wel eens bepalen waar beide ploegen genoegen mee kunnen nemen.

“KV Mechelen is de beste thuisploeg van het land, maar valt ook op verplaatsing niet te onderschatten. Ze spelen uit iets behoudender, rekenen meer op de omschakeling. Maar daar beschikken ze aanvallend over heel veel mogelijkheden. Zeker nu Storm weer van de partij is na zijn schorsing”, zegt Storck aan Het Belang van Limburg.

Ook Wouter Vrancken looft zijn tegenstander. “Met de intrinsieke kwaliteiten van hun kern behoort Genk tot de beste twee of drie ploegen van het land. Ik denk dat ze te laag geklasseerd staan voor hun mogelijkheden, maar het blijft een topclub met enorm veel kwaliteit. Het wordt een moeilijke match, maar als we top zijn dan maken we zeker een kans.”