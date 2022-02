Racing Genk reageert op betrokkenheid in zaak van Duchâtelet

Racing Genk wordt door Roland Duchâtelet uitdrukkelijk genoemd in het dossier van matchfixing in het seizoen 2013-14.

Volgens Duchâtelet zou Ilombe Mboyo betrokken partij zijn en moet er gekeken worden naar de duels van Genk tegen Anderlecht en Club Brugge.

Bij Racing Genk hebben ze niet veel zin om de oude koeien uit de gracht te halen, zo laat algemeen directeur Erik Gerits weten aan Het Nieuwsblad.

“Eigenlijk willen we niet reageren op iets dat thuishoort in de Fabeltjeskrant. We betreuren het dat personen hun frustraties over het niet bereiken van sportieve doelen in het verleden na zoveel jaar nog steeds willen afschuiven op anderen”, klinkt het.