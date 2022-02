Taylor Harwood-Bellis heeft veel geleerd onder Vincent Kompany: "Het was een briljante ervaring"

De jonge centrale verdediger speelde slechts een half seizoen bij Anderlecht, maar hij zegt dat hij veel heeft geleerd. Zo heeft Vincent Kompany, de trainer van de Belgische club, indruk op hem gemaakt.

De periode van Taylor Harwood-Bellis bij Anderlecht was van korte duur. Na 19 wedstrijden bij Anderlecht is de verdediger door Manchester City opnieuw uitgeleend. Zo wordt hij voor het tweede deel van het seizoen verhuurd aan Stoke City.

In een interview met StokeonTrentLive sprak Harwood-Bellis over zijn avontuur bij de Mauves en wat het voor hem betekende om gecoacht te worden door voormalig Manchester City-aanvoerder en legende Vincent Kompany.

"Het was een briljante ervaring in België, onder een coach die mij hielp met details zoals positionering en verdedigen in het algemeen. Als ik die kwaliteiten nu kan gebruiken en kan blijven leren van de ervaren spelers waar ik nu mee speel, dan is dat de sleutel tot succes", aldus Harwood-Bellis.

"Het feit dat de coach een legende is bij Manchester City, die ik altijd heb bewonderd, hielp natuurlijk, maar zo was hij bij iedereen. Het was niet alleen met mij of met één of twee spelers, maar met alle spelers in het team en degenen die door de academie komen. Hij nam altijd de tijd om te proberen de spelers te verbeteren en ik twijfel er niet aan dat hij een zeer goede coach is"

© photonews

Hij kwam ook terug op zijn vertrek naar Stoke deze winter. "Tegen het einde van december speelde ik niet meer zoveel bij Anderlecht als dat ik zelf wilde. Ik heb in het begin veel wedstrijden gespeeld, maar als jonge speler moet ik mijn vak nog leren en dat gebeurt niet alleen op training."

"Ik sprak met een paar spelers en een paar mensen die Stoke City kennen, maar de belangrijkste persoon die ik sprak was de coach. We hadden een gesprek dat heel goed verliep en ik wist dat ik hier wilde komen spelen," voegde Harwood-Bellis eraan toe.