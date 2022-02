Overzicht van laatste wedstrijden in Europa en Conference League

Om 21 uur werden zowel in de Europa League als in de Conference League nog vier wedstrijden gespeeld. Het ging om de heenmatchen in de knock-outfase.

Europa League Atalanta Bergamo won met 2-1 van Olympiakos Piraeus. De bezoekers kwamen nochtans op een 0-1-voorsprong. FC Porto klopte SS Lazio ook met 2-1. Ook hier kwam Lazio eerst op voorsprong. RB Leipzig speelde in eigen huis gelijk tegen Real Sociedad (2-2). Forsberg zorgde 8 minuten voor tijd voor de gelijkmaker. Sevilla zegevierde met 3-1 tegen Dynamo Zagreb, daar viel al in de eerste minuut een penalty voor de thuisploeg. Conference League Leicester City had geen moeite met Randers. Het werd 4-1 voor de ploeg van Tielemans. Olympique Marseille klopte Qarabag met 3-1. Milik scoorde de beide doelpunten voor de Fransen. Celtic ging met 1-3 in eigen huis onderuit tegen FK Bodo. Na acht minuten kwamen de bezoekers al op voorsprong, maar Celtic kwam terug tot 1-2. Sparta Praag verloor in eigen huis met 0-1 van Partizan Belgrado. Menig scoorde de enige goal van de partij.