Seraing heeft mogelijke defensieve versterking gevonden, voorlopig op proef

Seraing moet alles uit de kast halen om het behoud in de Jupiler Pro League af te dwingen. Daarvoor kijkt het nog voor versterking.

De middelen zijn beperkt bij Seraing, maar toch wordt gekeken om versterking te halen voor de defensie nadat Dario Del Fabro en Molla Wagué er niet meer zijn.

Volgens Sudpresse is er met Mikael Dyrestam mogelijk versterking gevonden. Hij traint voorlopig op proef mee bij Seraing.

"We willen hem aan het werk zien", vertelt voorzitter Mario Franchi. "Hij is een speler die hard op de man speelt. We zullen de komende dagen met hem rond de tafel zitten om tot een akkoord te komen."

Dyrestam zat met Guinee op de Afrika Cup. Hij zit zonder ploeg nadat hij bij Sarpsborg in Noorwegen geen contract meer kreeg.