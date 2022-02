Er wordt geluisterd naar Kompany: "Die beslissing is de logica zelve"

Nog tijdens het afgelopen weekend werden de VAR-regels gewijzigd na de interventie in Zulte Waregem-Anderlecht, toen het bijna vijf minuten duurde eer er een beslissing werd genomen. Niet toevallig nadat Vincent Kompany zich had uitgesproken over die duurtijd.

"Op den duur wilden wij ook gewoon verder spelen, wat ook de beslissing was", zuchtte Kompany op zijn persconferentie in Waregem. "Dat neemt gewoon te veel tijd in beslag. Daar moeten ze toch iets aan doen."

In Extra Time had Arnar Vidarsson het al in de smiezen: "Nu zullen ze er wel iets aan doen, nu Vincent Kompany er iets over gezegd heeft."

En jawel, het Referee Department kwam met een verklaring dat een beslissing maximaal twee minuten mag duren en dat er indien twijfel of er zijn geen goeie beelden het oordeel van de ref op het veld gevolgd moet worden.

Kompany zijn stem weegt dus nog altijd zwaar in België. Hij heeft dan ook in twee van de meest professionele competities ter wereld gespeeld. "Dat mijn oproep effect heeft gehad? (lacht) Dat was eigenlijk geen oproep, maar een vaststelling in het belang van het Belgisch voetbal. Jullie, de media, hebben er een oproep van gemaakt. Dus jullie verdienen ook een pluim. Dat is gewoon de logica zelve. Ik hoop dat er in de toekomst nog zulke beslissingen gemaakt kunnen worden in het belang van ons voetbal."

En daarmee verwees hij ongetwijfeld ook naar de regel van maximaal 18 spelers in de wedstrijdkern. Kompany zou die graag uitgebreid zien naar 21, zoals in de grotere competities. En hij krijgt daarvoor steun van nog een paar clubs. Zal ook dat niet in dovemansoren vallen?