Mats Rits doet zijn verhaal over selectie voor de Rode Duivels

Enkele spelers van Club Brugge zijn van de partij bij de Rode Duivels en ook Mats Rits zou heel graag erbij horen.

Mats Rits was te gast bij de RTBF en zei aan de Franstalige openbare omroep dat hij de hoop om Rode Duivel te zijn nog niet opgegeven heeft.

Toch zal hij zich erbij neerleggen als het er niet meer van komt. Bij de jeugd speelde Rits voor alle niveaus van de Rode Duivels.

“Ik weet wat het betekent om trots te zijn om het shirt van je land te dragen”, klinkt het bij Rits. “Op mijn manier doe ik mijn best om elke dag beter te worden: de rest ligt niet in mijn handen, maar in die van de bondscoach…”