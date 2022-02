Wouter Vrancken nog altijd niet te spreken na nederlaag tegen Genk: "Hoe harder je roept..."

KV Mechelen verloor afgelopen weekend van Racing Genk en over die nederlaag is Wouter Vrancken nog altijd niet te spreken.

De nederlaag heeft er alvast niet voor gezorgd dat het vertrouwen aangetast is, zo vertelt trainer Wouter Vrancken van KV Mechelen.

“Tot aan de rode kaart van waren we in Genk de dominante ploeg. Met tien man was het even pompen of verzuipen, maar na de rust vonden we goed de ruimtes”, zegt Vrancken bij GVA.

“Bovendien had die tweede goal van Genk nooit mogen vallen. Op de beelden is goed te zien dat Thorstvedt Van Hoorenbeeck aantrapt. Toch kreeg Genk een vrije trap, waaruit het kon scoren. De VAR had die fase moeten herbekijken.”

En over de VAR is Vrancken niet te spreken, al suggereert hij ook een en ander na de ophef die Genk maakte met hun persboycot. “Misschien durfden ze niet. Er is vorige week zoveel heisa rond gemaakt. Hoe harder je roept, hoe meer je soms gedaan krijgt.”