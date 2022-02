Brian Priske over basisplaats Faris Haroun: "Wil het niet te emotioneel bekijken"

Analist Patrick Goots schreef de overwinning van Royal Antwerp FC vorige week toe aan Faris Haroun.

Het is dan ook kijken over trainer Brian Priske hem bij Royal Antwerp FC opnieuw in het basiselftal dropt tegen KV Mechelen. “Ik hou van moeilijke keuzes. Met Faris, Nainggolan, Verstraete, Yusuf, Dwomoh en Gerkens hebben we veel middenvelders. Ik ben blij dat Faris het goed heeft gedaan tegen Seraing”, zegt Priske aan GVA.

Volgens Patrick Goots draait Antwerp beter met Haroun in de basis. “Dat is een uitspraak na één wedstrijd. Je moet verder kijken. Als we dit week na week zien, dan heeft hij gelijk.”

“Faris is al heel belangrijk geweest voor de ploeg en is dat nog steeds. Op én naast het veld. Maar ik wil het niet te emotioneel bekijken. Ik kijk ook naar wat er in de kleedkamer en op training gebeurt.”