Anderlecht, Mechelen en Kortrijk vs Vanzeir, hommeles met supporters en Standard

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Anderlecht begint te draaien

Mooi werk wat RSC Anderlecht liet zien, waardoor het nu ook eindelijk eens een topper tegen een grote club wist te winnen.

KRC Genk was vrij kansloos in het Lotto Park, waar de nummer 10 Verschaeren deugd deed en achteraan wordt Debast een man voor de toekomst.

© photonews

(Antwerp -) KV Mechelen

Het duel tussen Antwerp en KV Mechelen was om duimen en vingers vanaf te likken. De sfeer zat goed op de Bosuil en ook het voetbal was aangenaam om kijken.

De Maneblussers toonden zich efficiënt, gretig en gaandeweg kwamen ze er ook voetballend goed uit. Jammer dat play-off 1 maar met vier ploegen is.

KV Kortrijk

Een derby winnen met 5-0? Daar kijkt elke supporter naar uit. De Kerels slagen er voor de tweede keer in drie jaar in, veelzeggend.

© photonews

Niet enkel over de malaise bij Essevee, maar ook over hoe leuk De Kerels bijwijlen spelen. Selemani is een gesel, achterin staan stevige spelers.

FLOP

Tot dusver ging het allemaal prima met Union en ook de overwinning bij Charleroi was meer dan terecht te noemen.

Maar de slag van Vanzeir was wel een barstje in het pantser. Het zal hem flink wat speeldagen schorsing opleveren en dat kan in aanloop naar de play-offs zijn belang hebben.

© photonews

Hommeles in Vlasico

Supporters die zich misdragen? Het is zo mogelijk nog erger dan lamentabel voetbal van hun fanions. In de Vlasico kregen we het beiden.

Waar er bij de spelers van Essevee een grondig gebrek aan vechtlust was, wilden de supporters dat wél laten zien. Onnodig, net als de reactie van enkele heethoofden van de thuisaanhang: vijf stewards naar het ziekenhuis ...

Standard

Standard Luik heeft gewoon een gebrek aan kwaliteit. Dat is nu ook duidelijk voor coach Elsner, die moet opletten voor zijn positie.

Op bezoek bij KV Oostende werden ze hopeloos weggespeeld. Het blijft eerder achterom dan vooruitkijken voor de Rouches.