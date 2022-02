Club Brugge wint topper bij U21 ondanks veel A-kernspelers bij Anderlecht, ook akkefietje achteraf

Club NXT heeft dinsdagavond de uitgestelde topper tegen Anderlecht gewonnen met 2-0. Bij paars-wit stond nochtans heel wat schoon volk aan de aftrap.

Bij Anderlecht stonden met Coosemans, Sardella, Kana, Amuzu, Ait El Hadj en Stroeykens toch wel wat A-kernspelers aan de aftrap. Maar Club maakte het verschil via goals van Pérez en Vermant. Anderlecht behoudt wel 9 punten voorsprong, maar voor Club is het een belangrijke zege om in de top vier te eindigen.

Achteraf was er nog een akkefietje. De Anderlecht-spelers werden aan hun bus opgewacht door fans van Club en kregen beledigingen naar het hoofd geslingerd.