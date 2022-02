Nog nooit de selectie gehaald onder Schreuder: wat nu met miljoenenaankoop?

Deze zomer werd de transfer van Faitout Maouassa nog met toeters en bellen aangekondigd, maar nu valt hij volledig naast de selectie. Wat nu met de miljoenenaankoop?

Toen Faitout Maouassa binnengehaald werd bij Club Brugge, leek het of blauw-zwart de jackpot gewonnen had. De 23-jarige Franse linksachter had een marktwaarde van 12 miljoen euro en Club legde slechts vier miljoen voor hem op tafel. Op de laatste dag van de zomermercato kwam hij definitief over van Stade Rennes. Maouassa had al 80 wedstrijden in de benen bij Rennes en speelde daarvoor ook bij Nancy en Nîmes een grote rol. Bovendien speelde de linksachter zelfs al in de Champions League. Het leek of Club Brugge met deze transfer niets kon fout doen, maar niets bleek minder waar te zijn.

Dit seizoen vergaarde Maouassa slechts 356 speelminuten bij Club Brugge. In de Champions League mocht hij een minuutje invallen tegen PSG en in de beker speelde hij 90 minuten tegen Deinze. In de competitie startte hij vier keer in de basis, maar werd hij ook vier keer gewisseld. Drie keer mocht hij in de competitie invallen. Alle minuten die de Franse zomeraankoop van vier miljoen maakte, waren overigens onder de vorige trainer, Philippe Clement. Is het voor Maouassa nu al einde verhaal bij het Club Brugge van Alfred Schreuder?

Photonews

Te veel concurrentie?

Misschien heeft Club Brugge niet perce een slechte transfer gedaan met Faitout Maouassa, maar eerder een onnodige. Ten eerste werd de Fransman pas op de laatste dag van de zomermercato gehaald en had hij dus amper voorbereidingstijd om zich aan te passen aan de Belgische competitie en de tactiek van Club Brugge. Ten tweede hebben ze ook Eduard Sobol definitief vastgelegd deze zomer nadat hij al twee jaar was uitgeleend aan Club Brugge en dus het reilen en zeilen binnen de club al wel kende. Ten derde is er ook nog Federico Ricca. Ricca speelt al sinds 2019 voor Club Brugge en ook aan hij weet dus perfect wat er van hem verwacht wordt bij Club Brugge. Ten vierde is er ook nog de ervaren Denis Odoi die op de linksachter uit de voeten kan, maar dat is het minste van Maouassa's zorgen.

Vier miljoen voor Maouassa, drie miljoen voor Federico Ricca en 3,5 miljoen voor Eduard Sobol. Als je deze sommen optelt kom je er dus bij uit dat Club Brugge in totaal voor 10,5 miljoen euro gekocht heeft aan linksachters. Dat is gewoon te veel! Wetende dat Maxime De Cuyper (die nu uitgeleend is aan KVC Westerlo) volgend seizoen ook nog eens terugkomt, heeft Club Brugge een ongezien luxeprobmleem op de linksachter. Wat zeker is, is dat er minstens één van deze vier zal moeten vertrekken aan het einde van het seizoen. Hoe het er momenteel naar uitziet, kan het wel eens goed zijn dat dat Faitout Maouassa zal zijn.