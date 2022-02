Kogel door de kerk: langverwachte kapitaalsverhoging bij KV Mechelen is een feit, Penninckx blijft wel bestuurder

Het is eindelijk zover. Gisterenavond rondde KV Mechelen de kapitaalsverhoging van vijf miljoen euro af. De aandelen werden ook geherstructureerd. Dieter Penninckx blijft de grootste aandeelhouder, maar ziet zijn pakket van 71,2 procent naar 49 procent teruggeschroefd.

Penninckx is wel benoemd tot bestuurder en krijgt vijf van de elf zitjes in de Raad van Bestuur. KV Mechelen gaf zelf meer uitleg.

NIEUWE AANDELENSTRUCTUUR

Voortaan zal de Directieraad rapporteren aan een nieuwe Raad van Toezicht met maximaal 11 leden. Daarvan zijn drie vertegenwoordigers van de supporters, clubicoon Mark Uytterhoeven inbegrepen. Het aandelenpakket van de supporters bedraagt nu 8%, met 3 op 11 leden in de Raad van Toezicht verankert de club de in België unieke supportersinspraak. De fans beschikken ook over een vetolijst die verder werd uitgebreid. Zo kunnen zij bijvoorbeeld een veto stellen tegen een toekomstige nieuwe aandeelhouder.

In de nieuwe aandelenstructuur blijft Dieter Penninckx hoofdaandeelhouder met een participatie die onder de 50% landt. Hij heeft vanavond 3 leden aangeduid voor de Raad van Toezicht en neemt voorlopig zelf geen mandaat op. Philippe van Esch, CEO van het bedrijf Vescom, is een nieuwe naam en neemt 20% van de aandelen voor zijn rekening.

Daarnaast zetten Eddy De Reys (11.74%) en Luc Leemans (3,52%) maar ook een reeks ondernemers uit de Mechelse regio (10,61%) samen met algemeen directeur Frank Lagast hun schouders onder de club.

NIEUWE VENNOOTSCHAPSWET

Meteen is ook werk gemaakt van de richtlijnen in de nieuwe vennootschapswet en werkt KVM met een Raad van Toezicht die zal toezien op de werking van de Directieraad.

Zo kiest de club proactief voor corporate governance. Geen enkel lid van de Directieraad kan ook lid zijn van de Raad van Toezicht, de CEO en zijn Directieraad brengen verslag uit bij de Raad van Toezicht over de dagelijkse werking.

VERS KAPITAAL VOOR TERUGBETALING OBLIGATIES

De initiële intentie om de gelden uit de kapitaalsverhoging te gebruiken was investeren. Door de gevolgen van de COVID-maatregelen liep de club al meer dan 6 miljoen euro aan inkomsten mis.

KV Mechelen zal het nieuw ingebrachte kapitaal deels aanwenden om in de eerste plaats de supportersobligatie terug te betalen. Een heel aantal supporters hebben hun obligatie omgezet in een lening, wij danken hen voor het vertrouwen in de club.

STERKERE FUNDAMENTEN

Door deze kapitaalsverhoging versterkt de club zijn fundamenten. Nieuwe investeerders en een versterking van de financiële structuur waar goed beheer en extra controles centraal blijven staan, zorgen voor een nieuwe stap in de verdere uitbouw van de club.