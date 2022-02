Mag Anderlecht hopen op verlengd verblijf van aanvaller? 'Belgische recordkampioen opent gesprekken met moederclub om huur te verlengen'

RSC Anderlecht leeft van de doelpunten van huurlingen. Joshua Zirkzee en Christian Kouamé worden immers gehuurd. Peter Verbeke mag alvast hopen dat er eentje volgend seizoen nog in het paars en wit zal voetballen.

In het dossier van Joshua Zirkzee hoeft Peter Verbeke niet te veel energie te steken. De Nederlander keert na het seizoen terug naar Bayern München. De spits hoopt ook zelf op een kans bij Der Rekordmeister of een uitleenbeurt in de Bundesliga.

Volgens La Capitale liggen de kaarten voor Christian Kouamé anders. RSC Anderlecht heeft dan wel geen aankoopoptie op de Ivoriaan, maar AFC Fiorentina staat niet weigerachtig tegenover een nieuwe verhuur. En even belangrijk: ook de speler zelf ziet zich langer in Brussel voetballen.

Geen deadline

Bij La Viola ziet men ook dat Kouamé opnieuw aanknoopt met zijn niveau van voor zijn blessureleed. Bovendien heeft de spits nog een contract in Italië tot medio 2024. Fiorentina heeft dus tijd genoeg om te beslissen of ze hem zelf houden of verkopen.