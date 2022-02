Onzekerheid bij vrouwenploeg Anderlecht door besparingen: "Met loon van één speler mannenploeg kan je volledige budget vrouwenploeg betalen"

Er zijn besparingen op komst bij de vrouwenploeg van Anderlecht. Paars-wit wil meer inzetten op de jeugd en minder uitgeven aan gekochte spelers. Een beetje naar de filosofie van de A-ploeg. Maar de speelsters nu maken zich wel zorgen.

Niet in het minst sterspeelster Tessa Wullaert. “Bijzonder jammer als dat klopt”, zegt ze in Het Nieuwsblad. “Met het loon van één speler bij de mannen kan je makkelijk het volledige budget van de vrouwenploeg betalen. We brengen blijkbaar niets op, maar dat deed de vrouwenploeg van bijvoorbeeld Manchester City ook niet. Die leed 1 miljoen euro verlies toen ik daar speelde, maar we werden er wel hetzelfde als de mannen behandeld. En bij de Red Flames zijn we ook gelijk aan de Rode Duivels. Maar eerst nog even afwachten of het klopt dat Anderlecht echt zal besparen.”

En er is onzekerheid, want zelf hebben ze officieel nog niets gehoord. “We moeten het ook maar lezen in de krant en horen via via. Er zijn meisjes van wie het contract deze zomer afloopt en die niet weten of het verlengd zal worden, want gesprekken waren er nog niet.”