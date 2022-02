Rondje Europa: Barcelona schakelt Dries Mertens uit, ook Dortmund out, Yorbe Vertessen de held van PSV

Het was een druk avondje op de Europese velden. Napoli - Barcelona was uiteraard dé affiche om naar uit te kijken. Barça maakte deze keer de kansen wel af en dat betekende de uitschakeling voor de ploeg van Dries Mertens. Elders juichte een landgenoot wel, want Yorbe Vertessen was de held van PSV.

Barcelona was in de heenmatch al beter dan Napoli, maar bleef toen steken op 1-1. In Napels deden de Catalanen de netten wel meerdere keren trillen. Treffers van Alba, De Jong en Piqué zetten Barça nog voor rust op weg naar kwalificatie. Naast Napoli sneuvelt met Borussia Dortmund nog een grote club. Dortmund verloor in eigen huis met 2-4 van Rangers en kon dat in Glasgow niet meer rechtzetten.

Europa League:

Napoli - Barcelona 2-4 (3-5)

Betis - Zenit 0-0 (3-2)

Glasgow Rangers - Dortmund 2-2 (6-4)

Braga - Sheriff 2-0 (2-2, pen: 3-2)

Dinamo Zagreb - Sevilla 1-0 (2-3)

Olympiakos - Atalanta Bergamo 0-3 (1-5)

Real Sociedad - Leipzig 1-3 (3-5)

Lazio - Porto 2-2 (3-4)

© photonews

In de Conference League was er succes voor Nederlandse clubs: zowel PSV als Vitesse plaatsten zich voor de volgende ronde. PSV beleefde een bibberavond in Israël. De match moest zelfs even onderbroken worden toen het publiek met voorwerpen begon te werpen. Na de hervatting maakte Vertessen met een afgeweken schot 0-1. Tel-Aviv maakte wel nog gelijk, maar voor PSV volstond dat gelijke spel om door te gaan.

Conference League:

Slavia Praag - Fenerbahçe 3-2 (6-4)

PAOK- Midtjylland 2-1 (2-2, pen: 5-3)

Vitesse - Rapid Wenen 2-0 (3-2)

Qarabag - Marseille 0-3 (1-6)

Maccabi Tel-Aviv - PSV 1-1 (1-2)

Randers - Leicester 1-3 (1-7)

Bodø/Glimt - Celtic 2-0 (5-1)

Partizan - Sparta Praag 2-1 (3-1)