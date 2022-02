Supportersgroep Union reageert boos op de zaak Dante Vanzeir

De supportersgroep Union Bhoys was eigenlijk niet zinnens om te reageren op de rode kaart van Dante Vanzeir, maar doet dat na alle ophef nu toch wel.

De supportersgroep doet dat nu echter wel, naar eigen zeggen door al het lawaai dat over de zaak wordt gemaakt in de media en door de reacties van vele ‘voetbalexperts’.

Volgens de supportersgroep is het te begrijpen dat Dante Vanzeir een dergelijke, emotionele reactie had, ook al was het niet gepast op een voetbalveld. “Maar wij walgen van de manier waarop hij sindsdien is behandeld”, staat er op Twitter te lezen.

“Als we de zwaarte van de straf zien die onze speler heeft gekregen (5+3), en als we die vergelijken met andere tamelijk milde beslissingen die dezelfde commissie in de loop der jaren heeft genomen, hebben we enige twijfels over de onpartijdigheid van dit vonnis.”

Ze zijn er dan ook van overtuigd dat als de media er geen circus van gemaakt had, dat Vanzeir er met een veel redelijkere straf van af gekomen zou zijn.

“Wij hopen dat het personeel, onze spelers en de Union-familie deze episode zullen gebruiken als een bron van motivatie om door te gaan met wat nu al bijna twee seizoenen lang wordt ondernomen. Dante, we zijn ervan overtuigd dat je nog sterker terug zult komen en dat je je doelpunten zult vieren met je vinger aan je oor om al je tegenstanders de mond te snoeren!”