Nog bijlange niet opgelost: maandelijks 32 meldingen van racisme bij KBVB: "Vele incidenten ten zeerste te betreuren"

DE KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF startten een jaar geleden met het Come Together-actieplan tegen discriminatie en racisme. Naar aanleiding van Zero Discrimination Day op 1 maart en de eerste verjaardag van het actieplan maakten ze een round up.

Een jaar geleden lanceerden de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF een ambitieus actieplan tegen discriminatie en racisme. In het Come Together-actieplan benadrukten de belangrijkste actoren van het Belgische voetbal de wil om beter te luisteren, een betere afspiegeling van de maatschappij te worden, om beter op te leiden en beter te registreren om sneller te kunnen bijsturen en ingrijpen rond verschillende vormen van discriminatie.

“Onze strijd tegen discriminatie en racisme is en blijft een topprioriteit voor de KBVB. Dat dit noodzakelijk is blijkt uit de vele – ten zeerste te betreuren – incidenten op voetbalterreinen in alle afdelingen. We hebben het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet met ons Come Together-plan. Maar er is nog veel werk aan winkel en we zullen ons blijven focussen op onze strijd", aldus Peter Bossaert, CEO van de KBVB.

32 racismemeldingen per maand

Een van de missies van het actieplan was om beter te luisteren naar wie gediscrimineerd wordt en daarom werd onder meer het Diversity Board, bestaand uit 13 vertegenwoordigers met diverse achtergronden, opgericht. Deze externe experts staken vijf keer de koppen bij elkaar over onder meer de opleidingen rond discriminatie en racisme door de KBVB, de communicatie-acties in het kader van Come Together en de uitwerking van de alternatieve sancties. Daarnaast hebben de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF het afgelopen jaar geregeld opgeroepen om elke vorm van discriminatie te melden en dat is ook 843 keer gebeurd. 394 daarvan, of ongeveer 32 per maand, hadden specifiek te maken met racisme op of langs het veld.

“Maandelijks zijn er 70 discriminatiegevallen gemeld, er is zeker nog een dark number van zaken die gebeuren en niet door de beugel kunnen", zegt woordvoerder Pierre Cornez. "Daarom herhalen we onze oproep aan iedereen betrokken bij het Belgische voetbal om elk discriminatiegeval te blijven melden via de RBFA-app of de website van de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF. Uit elke melding leren we iets bij waardoor we in de toekomst nog gerichter op de verschillende niveaus en met de verschillende actoren stappen kunnen nemen om discriminatie een halt toe te roepen.”

Inzetten op opleidingen

Het afgelopen jaar werden ook verscheidene workshops rond discriminatie en racisme georganiseerd en namen 188 clubleden en 185 scheidsrechters deel aan specifieke Come Together-opleidingen. Die laatsten kregen dit jaar ook een vernieuwd en aangepast scheidsrechtersblad om melding te kunnen maken van elk discriminatie-incident, ook wanneer ze het zelf niet hebben waargenomen. Tot op vandaag liepen langs deze weg 204 incidentmeldingen binnen.

“Een groot aantal meldingen die binnenkomen worden behandeld en opgelost door onze aanspreekpersonen integriteit van de federatie", vervolgt Cornez. "Door de dialoog aan te gaan en op te zetten tussen de verschillende betrokkenen, wordt er samen vaak tot een oplossing gekomen, die ook veel duurzamer blijkt. Wanneer het incident van die aard is dat het vertoonde gedrag echt niet door de beugel kan, wordt er natuurlijk overgegaan tot een vervolging binnen onze Nationale Kamer in de strijd tegen discriminatie en racisme of andere disciplinaire organen.”