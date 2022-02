Topclubs grepen naast speler JPL: "Anderlecht was erg concreet en ook Club Brugge wilde me, maar ..."

Het had de voorbije maanden zeker anders kunnen uitdraaien, maar het is dan toch geen topclub geworden voor een verdediger.

Bryan Reynolds is uiteindelijk speler van KV Kortrijk geworden. ZIj huren hem voor zes maanden van AS Roma.

Maar het had evengoed een topclub in België kunnen zijn, want zowel Anderlecht als Club Brugge wilden hem.

Concreet

"Voor ik naar Rome ging wilde Club Brugge me, dat was achteraf gezien misschien een betere keuze geweest", klonk het een maand geleden al.

En ook deze keer is er gesproken. In Sport/Voetbalmagazine is hij duidelijk: "Anderlecht was concreet, Club Brugge ook. Maar het ging allebei niet door."