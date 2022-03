Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 29!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Hendrik Van Crombrugge. Hij zorgde met een wereldsave snel in de wedstrijd dat Leuven niet op voorsprong kwam en zorgde ook de rest van de match dat de nul op het bord bleef.

Verdediging

Achterin was Sandy Walsh een drijvende kracht bij KV Mechelen in aanvallend en verdedigend opzicht, toonde Teixeira hoe je de nul kan houden voor STVV en was Özkacar opnieuw stevig bij OH Leuven tegen Anderlecht.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we vooral voor sterke spelers van Club Brugge. Denis Odoi heeft de laatste twijfelaars overtuigd, Hans Vanaken groeit naar zijn beste vorm en ook Skov Olson (1 goal, 1 assist) was bepalend. Zorgane kon met een doelpunt Charleroi aan drie punten helpen tegen Beerschot, waar Sebaoui een verademing is op de flank.

Aanval

Voorin kiezen we voor Paul Onuachu (1 goal, 1 assist) die opnieuw van belang was voor Genk, terwijl Laurent Depoitre heel hard werkte bij Gent op Sclessin.

Dat levert dan onderstaand elftal op: