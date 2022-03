Kompany over vertrek Bounida: "Ja, ik zat ook in die situatie, maar ik had geen miljoen volgers op sociale media"

Morgen wordt Rayane Bounida 16 en dan is het een kwestie van uren vooraleer zijn transfer naar Ajax wordt aangekondigd, waar hij zijn eerste profcontract zal tekenen. Vincent Kompany wou er maar kort over praten.

Als het buiten zijn invloedssfeer ligt, wil Kompany zich daar meestal niet druk over maken. Ook aan het vertrek van talent Bounida kon hij weinig doen. "Die jongen is 15, dat is nog een kind hé. Ik heb zelf een dochter die straks 12 wordt. Wat moet ik daar over zeggen? Je kan en mag zo'n jongen geen extra druk opleggen."

Uiteraard had Anderlecht hem graag gehouden. Vincent Kompany was zelf als tiener ook gegeerd door de grootste clubs ter wereld, maar verkoos te blijven. "Ja, ik ken die situatie, maar ik had ook geen miljoen volgers op sociale media. En de hoofdcoach kreeg ook geen vragen van journalisten over mij, zoals jullie nu doen. Sorry, maar 't gaat hier over een 15-jarige hé."