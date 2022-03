Beerschot lijdt nieuwe nederlaag op Standard: "Moedeloos? Vooral erg frustrerend"

Woensdagavond ging Beerschot onderuit tegen een niet eens zo sterk Standard. Het was voor de Ratten alweer de 21ste nederlaag in 29 competitiewedstrijden. Om Bob Peeters te citeren: "Dan weet je dat het moeilijk wordt."

Vooral in de eerste helft gaf Beerschot niet thuis. Iets voorbij het halfuur zorgde Dragus voor het enige doelpunt van de partij, na knap voorbereidend werk van Raskin. Ook in de tweede helft kon Beerschot tegen tien Rouches niet scoren. Invaller Vaca mocht het tot vier keer proberen, maar zonder succes.

"Onze eerste helft was echt niet goed, ik miste daadkracht", vertelde Greg Vanderidt na afloop. Net toen we het iets beter onder controle kregen, konden zij scoren. Na de pauze hebben we wat bijgestuurd, waarna het veel beter liep. Na de rode kaart hebben we het heft in handen genomen. We waren gevaarlijk en konden enkele kansen creëren, maar scoren lukte helaas niet."

"Die efficiëntie blijft toch een probleem. Moedeloos? Nee, eerder frustrerend. Anderzijds moeten we ook eerlijk zijn: we staan niet zomaar op de laatste plaats. We hebben nog vijf matchen en ik zal mijn spelers tot de laatste seconde blijven motiveren", besluit de T1 van Beerschot.