Marc Brys ziet belangrijk duel tegen Eupen: "Deze wedstrijd is heel bepalend"

OH Leuven trekt zondagavond naar KAS Eupen, donderdag nog verliezend halvefinalist in de Beker van België.

Marc Brys heeft de wedstrijd goed gevolgd en zag hoe Eupen op dit moment aan het voetballen is. “Het was niet hun beste wedstrijd. Het vuurt lijkt daar wat weg”, zegt Marc Brys aan Het Nieuwsblad. “En toch blijft het een solide ploeg. Ook terwijl ze in een mindere periode verkeren, geven ze zeker geen twintig kansen per wedstrijd weg. Ook voor Anderlecht was het geen walk-over.”

En daar heeft OHL het niet gemakkelijk mee. “Dat is zo, daar moeten we eerlijk in zijn. Laat het zondag dan maar een doorbraak zijn, waarbij wij ook eens kunnen winnen tegen een gesloten tegenstander. Misschien is dat een mooie uitdaging.”

OH Leuven heeft op dit moment zeven punten achterstand op de top acht. “Deze wedstrijd is héél bepalend. We gaan kleur moeten bekennen. Als we uitzicht willen houden op de top acht, hebben we weinig alternatief dan te winnen. Anderzijds blijft het ook gewoon een uitdaging om beter te doen dan de elfde plaats vorig jaar. Als wij tiende eindigen, is die missie ook geslaagd.”