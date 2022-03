Zinho Gano wordt international voor land waar hij nog nooit geweest is

Zinho Gano van Zulte Waregem kiest niet voor de Rode Duivels, maar voor Guinee-Bissau.

De spits van Essevee is in Antwerpen geboren. Zijn vader was echter van Guinee-Bissau, maar verliet het gezin redelijk snel.

Guine-Bissau riep de spits van Zulte Waregem en hij gaat in op dat aanbod, ook al speelde hij voor verschillende Belgische jeugdelftallen.

Gano is zelf nog nooit in het land geweest waarvoor hij nu international wordt. In juni wordt er gespeeld voor de kwalificaties in de Afrika Cup van 2023.

Eind maart is er een stage met twee oefenwedstrijden voorzien in Portugal.