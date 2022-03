Birger Verstraete weet wat het strijdplan is voor de stadsderby: "Beerschot vanaf de eerste minuut bij de keel te pakken"

Zondagmiddag staat de Antwerpse derby tussen Antwerp en Beerschot op het programma. Twee aanjagers van Antwerp blikten alvast vooruit op de derby.

In Het Nieuwsblad blikten Faris Haroun en en Birger Verstraete vooruit op de derby van morgen tegen Beerschot. Na de zware nederlaag in Brugge zijn ze gebeten op revanche. “Het pikt en dat gaat nog even blijven plakken. Maar bon, zondag kan dat weer worden rechtgezet. Het belangrijkste wordt om met grinta aan de aftrap te komen, om het publiek mee te krijgen en Beerschot vanaf de eerste minuut bij de keel te pakken”, zegt Verstraete daarop.

De wedstrijd tegen Beerschot zal wel zonder Haroun zijn. Hij pakte zijn vijfde gele kaart op Brugge. Hij vindt dat jammer, maar relativeert die gele kaart: “Ik ga er altijd vol voor, dat zit in mijn Antwerp-DNA. Over mijn lijk. Zo ben ik. Ik haat verliezen en het is nog erger als ze spelen met ons. Er was al die 4-1 en dan dat jennende thuispubliek. Het was moeilijk om géén geel te nemen.”