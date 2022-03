Bruno Venanzi pakte spelers van Standard alle comfort af: "En het heeft gewerkt"

Standard beleeft een verschrikkelijk slecht seizoen op sportief vlak en ook financieel doorzwemt de club moeilijke watertjes.

De overwinning van deze week tegen Beerschot was broodnodig voor de Rouches. Bij de supporters moet voorzitter Bruno Venanzi het nochtans stevig ontgelden.

Hij greep een tijdje terug in en ontzegde de spelers op het trainingscomplex alle comfort dat ze maar konden denken. Mathieu Cafaro zegt bij RTBF dat het wel degelijk gewerkt heeft, al zegt hij wel niet wat er verdween.

“Het haalt ons uit onze comfortzone en stelt ons in staat om ons te heroriënteren, om te hermobiliseren. Tegen Gent zagen we dat we een hecht team vormden. En tegen Beerschot wonnen we met zijn tienen. We moeten nu bevestigen tegen Charleroi”, klinkt het.