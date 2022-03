Hoe populair Denis Odoi wel niet was bij Fulham: "Iedereen kwam naar mij. Ontgoocheld!"

Denis Odoi is in korte tijd uitgegroeid tot een vaste waarde bij Club Brugge. Dat verrast zijn ex-ploegmaats bij Fulham niet. De verdediger/middenvelder was er enorm populair: "Je had onze kleedkamer moeten zien toen hij vertrok", zegt vriend Neeskens Kebano.

Odoi kondigde ineens zijn vertrek aan in de Whatsappgroep van de spelers. "Ik heb hem nog proberen te overtuigen, door te zeggen dat we opnieuw gingen stijgen naar de Premier League. Maar Denis antwoordde dat hij de interesse niet naast zich kon neerleggen. Ook omdat hij zo weer dichter bij zijn familie zou zijn. 'Ach, laat ons erover ophouden', zei ik nog. 'Het gaat toch niet gebeuren, want Fulham heeft momenteel niemand anders op rechts als jij vertrekt.", doet Kebano het verhaal in HLN.

"Maar de volgende dag kreeg ik een bericht van Denis dat hij in Brugge was. En om middernacht stuurde hij me een foto waarop je het uur kon aflezen: 23.59 uur, met daarbij: 'Ik heb getekend.' J'ai craqué."

Zijn vertrek kwam hard aan. ''Je had onze kleedkamer moeten zien", aldus Kebano. ''Iedereen kwam naar mij. Ontgoocheld. Ik weet ook wel dat in het voetbal niets voor eeuwig is, maar als zo'n speler ineens weg is, komt dat aan. Ik heb proberen uitleggen waarom Denis die keuze heeft gemaakt. Voor zijn familie, het project van Club, het feit dat hij een Belg is..."