Veel kritiek na niet-gefloten strafschop in Antwerpse derby: "Arbitrage is het kwijt, commentatoren ook", "Maffia" en "Vargheyssens?"

In de eerste helft van Antwerp - Beerschot waren er opnieuw een aantal zaken die het bezichtigen waard waren.

Zo was er een gele kaart voor Shankland, die volgens sommigen een VAR-interventie en een rode kaart hadden gerechtvaardigd.

En aan de andere kant ging Sebaoui tegen de grond na contact met doelman Butez, maar de bal werd niet op de stip gelegd.

Commentator Wesley Sonck had het bij Eleven Sports nog over 'geen clear error', maar ook hij werd daarvoor op de sociale media op de korrel genomen. Een bloemlezing.

Speler ten val brengen in de 16, raken als die op snelheid is, toch niet te verklaren dat Wesley Sonck dan zegt: geen clear error. Wat is dan wel nog clear error? Is toch altijd strafschop? #antbee