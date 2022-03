Jeugdproduct Anderlecht maakte gesmaakt debuut bij ... Kortrijk: "Was voor mij de juiste keuze"

Eigenlijk is het een rechtervleugelverdediger, maar door de blessure van aanvoerder Kristof D'Haene maakte hij zijn debuut op het hoogste niveau op de linksachter. "Ik ben blij met mijn keuze voor Kortrijk."

Nayel Mehssatou speelde jarenlang bij de jeugd van RSC Anderlecht, maar eind januari maakte hij de overstap naar KV Kortrijk.

Anderhalve maand later kon hij zijn debuut maken voor De Kerels. "Naar Kortrijk komen was de juiste keuze", aldus de vleugelverdediger.

Tevreden

"Ik ben op zich best tevreden over mijn debuut. Ik wilde me tonen en ben daar wel aardig in geslaagd, denk ik."

Mehssatou wist pas enkele uren voor de match dat hij ging starten: "Het was drie uur voor de match dat ik het wist, inderdaad. Links of rechts? Ik kan op beide flanken wel uit de voeten."