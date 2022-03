OFFICIEEL: Bounida verlaat Anderlecht en tekent eerste profcontract bij Ajax

Het wonder is niét geschied. Rayane Bounida verlaat RSC Anderlecht en gaat voor AFC Ajax voetballen. De Belgische recordkampioen verliest op die manier één van de grootste talenten uit de jeugdopleiding.

Het hing al maanden in de lucht, maar sinds zijn zestiende verjaardag was het simpelweg wachten tot AFC Ajax de komst van Rayane Bounida zou aankondigen. En dat is inmiddels gebeurd.

Bounida tekent een contract tot medio 2025 bij de Nederlandse grootmacht. Het 16-jarige goudhaantje doet het seizoen uit in Neerpede en verhuist volgend seizoen naar Amsterdam.