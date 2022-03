Voormalige doelman van KRC Genk maakt grote indruk in de Ligue 1

De doelman die van 2014 tot 2017 bij KRC Genk onder de lat stond, was in de Ligue 1 het voorbije weekend één van de uitblinkers. Altijd leuk als spelers die in onze competitie passeerden goed presteren in het buitenland. Daar is Marco Bizot volop mee bezig.

Nadat de Nederlander een groot deel van zijn jeugdopleiding doorliep bij Ajax en vervolgens bij de grote jongens de revue passeerde bij Cambuur, Groningen, Genk en AZ, besloot Bizot de Lage Landen te verlaten. Sinds de zomer van 2021 verdedigt de enkelvoudige international het doel van Brest. Daar doet Bizot het voorlopig voortreffelijk. Eerder blonk hij al uit tegen PSG. Voorbije zaterdag was dat opnieuw het geval, toen Brest op bezoek ging bij Lens. De thuisploeg had veel meer balbezit, maar stuitte tot vijf keer toe op de sterk keepende Bizot. [ 📰 - @lequipe]



🇳🇱 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗕𝗶𝘇𝗼𝘁 figure dans l'Équipe Type de cette 𝗝𝟮𝟳 ! Quel match du 𝗛𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗱𝗮𝗶𝘀 𝘃𝗼𝗹𝗮𝗻𝘁 ! 😍👊#TeamPirates 🏴‍☠️ pic.twitter.com/anK7CUcMY3 — Stade Brestois 29 (@SB29) March 7, 2022 Die kreeg als beloning een mooie 8 als beoordelingscijfer in L'Équipe, dat hem ook aanduidde als doelman in het elftal van de week. De grootste beloning was echter de overwinning, want Brest pakte de drie punten op het veld van Lens. Het werd 0-1. Het staat na 27 speeldagen twaalfde in de Ligue 1 met 35 punten.