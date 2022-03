KV Mechelen reageert kil op forfaitnederlaag tegen OHL: "Onze kansen liever sportief verdedigd"

Dan toch een forfaitnederlaag voor KV Mechelen tegen OHL. Het BAS draait de uitspraak van de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal nu terug.

Via de officiële kanalen kwam Malinwa met een korte, kille reactie op het nieuws. "We hadden onze kansen liever sportief verdedigd. We nemen akte van de beslissing van het BAS", klinkt het.

KV Mechelen vroeg uitstel voor de wedstrijd tegen OHL, maar voldeed op dat moment niet aan de voorwaarden. Met Coucke en Wenssens had Malinwa twee positieve doelmannen, maar de jonge Wenssens stond niet op de beruchte A-lijst. Hierdoor gaf de Kalendercommissie geen uitstel aan KV Mechelen. De regels werden na dit incident overigens aangepast.