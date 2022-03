Milde straf voor Club-huurling van Westerlo

Maxim De Cuyper was op de vorige speeldag de meest opvallende man tijdens Deinze-Westerlo. De linkspoot scoorde de winnende treffer (1-2), maar ging niet veel later over de schreef. De Club-huurling ging driest in op Alessio Staelens en werd uitgesloten.

Lang hoeft Westerlo de Club-huurling niet te missen, want het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal heeft een schorsing van twee speeldagen opgelegd, waarvan één effectief. Beslissing van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal: Maxim De Cuyper (@KVCWesterlo) 2 w. schorsing waarvan 1 w. effectief vanaf 10.03.2022 en 1 w. met uitstel t.e.m. 09.03.2023 + €750 effectieve boete — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) March 8, 2022 Hierdoor mist Maxim De Cuyper de verplaatsing van vrijdag naar Virton. Met acht punten voorsprong op RWDM en een wedstrijd minder gespeeld staat Westerlo op een zucht van de titel in 1B.