CIJFER VAN DE WEEK: 11'52": fouten kosten tijd en geld, Jupiler Pro League bij de betere leerlingen van de klas

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar het aantal minuten dat er in wedstrijden verloren gaat aan fouten en dergelijke meer.

In de Jupiler Pro League gaat het volgens de cijfers van het CIES over gemiddeld 11 minuten en 52 seconden tijdverspilling aan fouten.

Eredivisie minste tijdverspilling

Er worden gemiddeld 23.3 fouten gemaakt en die nemen gemiddeld 30.6 seconden in beslag. Daarmee is de Pro League van de 38 grote competities die gebruikt werden in de cijfers het zesde land waar het minst tijd wordt verspild.

In de Mexicaanse competitie wordt meer dan 16 minuten verspild, de Eredivisie is de competitie die het beste presteert met amper 10 minuten en 1 seconde verspilling.