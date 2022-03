Skov Olsen vond vertrouwen bij Club Brugge: "Ik werd een anonieme speler, en dat wilde ik niet zijn"

Vijf matchen, vier goals en vier assists... Dat zijn cijfers waarmee je kan thuiskomen als nieuwe speler bij een club. Andreas Skov Olsen bevestigt al het goede waarmee Club Brugge hem aankondigde. Hij zit gewoon weer goed in zijn vel, wat bij Bologna niet het geval was.

Skov Olsen was ook wingback bij de Italiaanse club, maar die rol was helemaal anders. "Bij Bologna was ik meer rechtsback dan iets anders, omdat we amper de bal hadden", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Dat defensieve en tactische voetbal was echt niks voor mij en frustreerde mij enorm. Pas op: ik kijk ook naar mezelf, hoor. Ik bracht niet genoeg."

"Maar het was duidelijk dat het met die positie te maken had, want telkens als ik bij de nationale ploeg kwam en opnieuw winger was, liep het wél goed en scoorde ik. Daar kreeg ik vrijheid en kon ik tonen dat ik een goeie speler ben. Terwijl ik in Italië mijn vertrouwen week na week voelde wegzakken. Ik werd een anonieme speler, en dat wilde ik niet zijn.”

Alfred Schreuder geeft hem alle vrijheid om zich offensief uit te leven. “Klopt. De coach wil me zo veel mogelijk in de zestien meter van de tegenstander zien komen. Bij Bologna kwam ik vaak zelfs niet in de buurt. Het enige positieve is dat ik er heb leren verdedigen. Want in Denemarken I didn't do sh*t op defensief vlak.”