Verheyen ziet dat Zirkzee iets belangrijk ontbreekt: "Als Nagelsmann dat ziet, zegt hij: 'Daar kunnen we niks mee doen'"

Joshua Zirkzee is een mooie speler om naar te kijken: "Hij laat zelfs balverlies er mooi uitzien", aldus Gert Verheyen. Tot daar de lof, want de analist vindt ook dat hij iets ontbreekt waardoor hij in het moderne voetbal niet de top gaat halen. Volgens hem is zijn intensiteit veel te laag.

Vooral dan de intensiteit in de sprints. "Hij heeft veel kwaliteiten om het te maken. Maar de kwaliteit waarnaar voetbal evolueert, heeft hij helemaal niet. Zeker de laatste weken. Zijn fysieke parameters bevestigen dat. Het aantal sprints is zeer beperkt. Tegen KVO telde hij zeven sprints. Kouamé: 29", klinkt het in Het NIeuwsblad.

"Qua intensieve loopacties is het verschil minder groot, maar er is toch een verschil. Het is niet dat hij te weinig loopt. Hij legt voldoende kilometers af. De intensiteit waarmee hij loopt, is te weinig. Daarmee kom je er niet. Als Julian Nagelsmann naar die data kijkt, zegt hij: Daar kunnen we niets mee doen. Blijkbaar wil Zirkzee terug naar dat niveau, maar bij Bayern doet hij niet mee. Zijn topsnelheid? In goeie wedstrijden komt hij wel eens aan 31 kilometer per uur, maar vaak is dat 28, 29. Met 30 per uur laat je vandaag niemand meer achter u.”