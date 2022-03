Bewondering van Johan Boskamp voor Brian Priske is plots flink gestegen

Het voorval met voorzitter Paul Gheysens in de Antwerpkleedkamer tijdens de derby laat niemand onberoerd. Ook analist Johan Boskamp heeft er een duidelijke mening over.

Het was best opvallend en ook voor Johan Boskamp iets dat hij nooit meemaakte. “Dat is me in mijn hele loopbaan nooit overkomen. Dat doe je niet als voorzitter, maar eerlijk gezegd verwondert me het niet van Gheysens”, zegt Boskamp meteen aan Het Belang van Limburg.

“Zelfs Luciano D'Onofrio moest naar zijn pijpen dansen. Ik heb twee of drie keer met Gheysens gesproken. Dat was aangenaam, maar als het slecht gaat zal hij het zeker zeggen. Hij steekt veel geld in de club en wil dus iets te vertellen hebben, al vind ik de kleedkamer heilig.”

“Je vernedert zo toch een beetje je staf. 'Rot lekker op', moet je dan als trainer zeggen. Als ik het zo lees heeft Priske dat ongeveer gedaan. Daarmee dwing je respect af en mijn bewondering voor hem is ook flink gestegen.”