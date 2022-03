Voormalige miljoenentransfer van RSC Anderlecht gaat aan de slag in China

Nicolae Stanciu, die in het verleden nog actief was bij Anderlecht, verlaat Slavia Praag en gaat aan de slag in China. Zijn nieuwe club is Wuhan Three Towns.

Nicolae Stanciu was actief bij Anderlecht van de zomer van 2016 tem de wintermercato van 2018. Voor de Roemeense middenvelder werd toen veel geld op tafel gelegd (bijna 10 miljoen euro), maar in het Astridpark (nu Lottopark) kon hij nooit de verwachtingen helemaal inlossen. In zijn Anderlechtperiode kwam hij tot 53 wedstrijden waarin negen keer de netten liet trillen en 10 assists kon laten optekenen. In de winter van 2018 verkocht Anderlecht hem voor bijna 4 miljoen euro aan Sparta Praag dat hem één jaar later doorverkocht voor 10 miljoen euro aan Al Ahli. Nu wacht de Roemeense international een nieuw avontuur. Het Chinese Wuhan Three Towns telt 4 miljoen euro neer om de creatieve middenvelder weg te halen bij Slavia Praag.