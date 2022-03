Cercle-speler in selectie voor levensbelangrijke WK-barragewedstrijd

Cercle Brugge onderging de voorbije maanden een metamorfose. In plaats van tegen degradatie strijdt de Vereniging zowaar voor een ticket voor de Europe Play-Offs.

Een van de smaakmakers bij Cercle Brugge is Rabbi Matondo (21). De aalvlugge aanvaller scoorde al negen keer dit seizoen en is met zijn snelheid een nachtmerrie gebleken voor heel wat verdedigers in de Jupiler Pro League.

De prestaties van de Schalke 04-huurling bleven ook in eigen land niet onder de radar. Matondo is voor het eerst in een jaar geselecteerd voor de nationale ploeg van Wales. Robert Page selecteerde Matondo, die nog geen caps op de teller heeft, voor de cruciale barragewedstrijd voor het WK.

Wales neemt het op 24 maart in eigen huis op tegen Oostenrijk. De winnaar van dit duel strijdt later tegen de winaar van Schotland-Oekraïne voor een ticket voor het WK in Qatar.