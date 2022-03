CIJFER VAN DE WEEK: 434 miljoen euro, Jupiler Pro League bewijst opnieuw dat het een 'transitcompetitie' of 'opleidingscompetitie' is

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar het geld dat in de diverse competities de voorbije jaren is uitgegeven en binnengekomen.

Het CIES verzamelde cijfers vanaf 2017 tot nu met de laatste tien transfermercato's, om te zien hoeveel geld er binnenkomt en buitengaat.

De Engelse competitie(s) gaven in die periode bijna 7 miljard euro uit, terwijl er amper 2.5 miljard binnenkwam aan transfergelden.

Aan de andere kant van het spectrum is er Portugal, dat een balans van +1.15 miljard kan neerzetten. België staat na Portugal, Nederland, Brazilië, Frankrijk en Argentinië op een zesde plek.

Er kwamen sinds 2017 in totaal 952 miljoen euro op bankrekeningen van Belgische ploegen terecht voor transfers, terwijl er ondertussen 518 miljoen euro werd uitgegeven.

Qua balans is er dus een positief eindcijfer van 434 miljoen euro te noteren voor de Jupiler Pro League. Eens te meer bewijzen we daarmee een satellietcompetitie te zijn.