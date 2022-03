Vanhaezebrouck ziet fenomeen met bestuursleden terugkeren: "Dat zou niet mogen gebeuren, zie dat niet in andere competities"

Hein Vanhaezebrouck kijkt met AA Gent zijn ex-ploeg Anderlecht opnieuw in de ogen. Bij paars-wit had hij een lastige periode, waar toen - net als nu bij Antwerp - al eens een voorzitter een zegje kwam doen.

"Ik ga daar niets meer over zeggen en niet meer op terugkeren", aldus Hein Vanhaezebrouck in zijn analyse voor de wedstrijd tegen Anderlecht.

Toch merkt hij iets op: "In Gent waren er vroeger ook nog problemen met bestuursmensen die naar beneden kwamen en op een bepaald moment is er gezegd dat dat niet meer zou gebeuren."

Neutrale zone

"Blijkbaar is men dat vergeten, want ondertussen zie ik het weer gebeuren dat er bestuursleden in de neutrale zone komen langs het veld. En dat zou niet moeten gebeuren, in andere competities zie ik dat niet. Het is een neutrale zone voor mensen op het scheidsrechtersblad."

"Er is tijd en ruimte genoeg om daarna alles te zeggen wat je wil. Je hebt elke dag de kans om met de coach of de spelers te spreken."