Club Brugge moet als eerste aan de bak na interlandbreak: "Vind ik heel vreemd"

De competitie in de Jupiler Pro League staat even on hold voor de interlandbreak van de Rode Duivels.

Al is dat bij Club Brugge niet alleen voor de Rode Duivels. Maar liefst 14 spelers zijn er de komende tien dagen niet bij op training. Bovendien moet Club Brugge volgende vrijdag als eerste weer het veld op, op bezoek bij hekkensluiter Beerschot. Iets wat Alfred Schreuder niet meteen begrijpt. “Dat vind ik heel vreemd”, zegt Schreuder aan Het Nieuwsblad. “Wij hebben de meeste internationals en dan zouden wij als eerste aan de bak moeten? Dat is toch een nadeel. Ik zoek er niks achter, maar daar is niet echt over nagedacht, als je het mij vraagt.” Hij is dan ook benieuwd hoe zijn ploeg uit die interlandperiode zal komen. Blauwzwart zit immers in een heel goede flow en dat willen ze op Jan Breydel zo houden.