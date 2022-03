De grootste fout van Clement bij Club Brugge: "Hij is echt niet weg te denken uit de ploeg"

Nieuwe bazen, nieuwe wetten. Dat is wat er ook gebeurde bij Club Brugge na het vertrek van coach Philippe Clement.

Club Brugge lijkt helemaal klaar om een gooi te doen naar de titel. Met dank aan de spelers, maar ook de komst van Alfred Schreuder.

De eerste weken liep het met de nieuwe coach die de vertrokken Philippe Clement moest doen vergeten echter niet zo soepel als gehoopt, maar daar is verandering in gekomen.

Enkele goede wintertransfers, maar ook het opnieuw openbloeien van Mats Rits. Onder Clement viel hij nochtans vaak naast de ploeg.

"Rits is volgens mij de fout van Clement geweest dit seizoen", zei Filip Joos in Extra Time. "Dat hij Eder Balanta de voorkeur gaf. Ik vind dat Rits in deze ploeg echt niet weg te denken is."