Komst van Overmars zal Antwerp nekken: "Zoiets straalt af op het veld"

Royal Antwerp FC verraste vriend en vijand met de komst van Marc Overmars. Op korte termijn zou dat wel eens voor problemen kunnen zorgen.

Het was een onvervalste stunt van jewelste dat The Great Old maandag uitpakte met de komst van de verguisde Marc Overmars. Iets wat eigenlijk nooit mogelijk zou kunnen zijn.

Toch zal dat de club nu meteen niet veel goeds bezorgen. Volgens analist Thomas Chatelle zal Antwerp nog uit de boot vallen voor play-off 1 en is dat een onrechtstreeks gevolg van de komst van Overmars.

“Het is de zwakste ploeg van de drie. Het heeft veel gewonnen zonder goed te spelen. Het is ook een club met weinig stabiliteit op bestuurlijk vlak. Dat wordt ook nu weer bewezen met de affaire Overmars. Zoiets straalt af op het veld”, klinkt het bij Chatelle in Het Belang van Limburg.