'Anderlecht en Club Brugge wilden hem, maar het lijkt ook volgend seizoen ploeg uit rechterkolom te worden voor verdediger'

Het had de voorbije maanden zeker anders kunnen uitdraaien, maar het is dan toch geen topclub geworden voor een verdediger. En volgend seizoen?

Bryan Reynolds is uiteindelijk speler van KV Kortrijk geworden. ZIj huren hem voor zes maanden van AS Roma.

Jaartje langer?

Maar het had evengoed een topclub in België kunnen zijn, want zowel Anderlecht als Club Brugge wilden hem.

Dat gaf de verdediger zelf aan. Ondertussen wordt duidelijk dat Reynolds tevreden is bij Kortrijk en ook De Kerels zien eventueel wel heil in een nieuwe uitleenbeurt, met oog op de toekomst.