Louis Van Gaal haalt uit en krijgt het organisatiecomité van Qatar 2022 op zijn dak: "Het is belachelijk zo'n bot statement te maken"

De kritiek van Louis van Gaal over het WK in Qatar zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij de organisatie van het eindtoernooi. Hassan Al Thawadi, hoofd van het organisatiecomité, noemt de uitspraken van de bondscoach van Oranje 'belachelijk'.

Van Gaal sprak zich maandag tijdens de persconferentie van Oranje opnieuw fel uit tegen de keuze voor Qatar vanwege de mensenrechtenschendingen in het land. Bij de bouw van stadions zijn zelfs 6500 mensen overleden, zo onthulde The Guardian twee jaar geleden. "Iedereen weet van mij dat ik het belachelijk vind dat het daar gespeeld wordt", zei de bondscoach. Die opmerkingen zetten kwaad bloed in Qatar. "Voor een persoon die al jaren de kracht van het voetbal snapt, is het belachelijk zo'n bot statement te maken", zegt Al Thawadi, die vindt dat Van Gaal het helemaal mis heeft. "Ik weet zeker dat hij weinig tijd heeft besteed aan het begrijpen van wat voetbal betekent voor Qatar en de Arabische wereld. Onze passie is ongeëvenaard. Het is niet belachelijk dat een Arabisch land het WK organiseert. Nu is het juiste moment."