'Sterkhouder Club Brugge is klaar voor nieuwe stap, Italiaanse topclub concreet volgens La Gazzetta'

Op zijn 21ste is Charles De Ketelaere incontournable bij Club Brugge. Door zijn ijzersterke prestaties is de linkspoot grof wild op de transfermarkt en hij lijkt zelf ook te willen vertrekken.

"Ik denk dat ik niet in de basis zal staan op het WK in Qatar als ik volgend seizoen nog voor Club Brugge voetbal. Ik voel me klaar voor een nieuw avontuur", was De Ketelaere duidelijk in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Lazio

En ondertussen is duidelijk dat er heel veel teams in hem geïnteresseerd zijn, vooral uit Italië en Engeland is de aantrekking groot.

Nu heeft ook het toonaangevende La Gazzetta Dello Sport aangegeven dat SS Lazio zeer geïnteresseerd is in de Bruggeling. Begint er dan toch iets te borrelen?